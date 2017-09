Regierung billigt Staatshaushalt für 2018

Die tschechische Regierung hat auf ihrer Sitzung am Montag den Staatshaushalt für das kommende Jahr 2018 gebilligt. Demzufolge wird der Staat mit einem Haushaltsdefizit von 50 Milliarden Kronen (1,92 Millionen Euro) wirtschaften. Dies teilte Sozialministerin Michaela Marksová (Sozialdemokraten) am Montag vor Journalisten in Prag mit.

Der Budgetentwurf muss von der Abgeordnetenkammer verabschiedet werden, die nach den Parlamentswahlen im Oktober zusammengestellt wird. Im Entwurf vorgesehen sind unter anderem die Erhöhung der Löhne im öffentlichen Sektor, die Rentenvalorisierung sowie eine Aufstockung des Budgets für tschechische Hochschulen.