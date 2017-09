Red Bull Air Race: Šonka siegt in Porto und führt die Serie

Der tschechische Pilot Martin Šonka hat am Sonntag in Porto das Luftrennen der Red Bull Air Race-Serie gewonnen. Im Finale flog der Tscheche die schnellste Zeit des Tages und sicherte sich die Spitzenposition im WM-Ranking.

Er freue sich sehr über den Sieg, so Šonka. Nach der Qualifikation sei er ein wenig unsicher gewesen, aber im Rennen sei alles glänzend geklappt, sagte der Tscheche. In zwei Wochen findet ein weiteres Rennen in Deutschland statt und er müsse sich darauf möglichst gut vorbereiten, erklärte Šonka.