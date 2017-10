Rechte fordert Verstaatlichung öffentlich-rechtlicher Medien

Der Vorsitzende der SPD (Freiheit und direkte Demokratie) Tomio Okamura gefährdet mit seinen Erklärungen über die Verstaatlichung des Tschechischen Rundfunks und des Tschechischen Fernsehens demokratische Prinzipien. Das sagte der Generaldirektor des öffentlich-rechtlichen Tschechischen Rundfunks, René Zavoral, am Dienstag. Er reagierte auf Okamuras Worte in einem Rundfunkgespräch, in dem der Parteichef am Montag den beiden öffentlich-rechtlichen Medien vorgeworfen hat, dass sie mit den finanziellen Mitteln wenig transparent umgehen würden. Der Rundfunk habe ihn verspottet, beschwerte sich zudem Okamura. Wenn er an der Regierung teilhaben werde, werde er die Verstaatlichung des Rundfunks und des Fernsehens fordern, so der SPD-Chef.

Der Direktor des Tschechischen Rundfunks bezeichnete Okamuras Behauptungen als unwahr, unbelegt und irreführend.