Rechnungshof: Wohnförderung verfehlt oft Ziel

Der Rechnungshof hat in einem aktuellen Bericht die Wohnförderung des Sozialministeriums kritisiert. Demnach habe das Ressort in den Jahren 2012 bis 2016 rund 60 Milliarden Kronen () unter anderem an Wohngeld für einkommensschwache Bürger bereitgestellt, die erstrebte Wirkung jedoch verfehlt.

Laut dem Rechnungshof konnten die vorhandenen Instrumente der Sozialförderung nicht dazu genutzt werden, beispielsweise sogenannte „Armen-Ghettos“ aufzulösen. Überprüft wurden für den Bericht unter anderem die Vergabe von Wohngeld und die Tätigkeit von Sozialarbeitern.