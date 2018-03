Raffinerie Kralupy beziffert Schäden nach Explosion mit 1,2 Mio. Euro

Die Petrochemische Holding Unipetrol beziffert die materiellen Schäden infolge einer Explosion in ihrem Werk im mittelböhmischen Kralupy nad Vltavou / Kralup an der Moldau mit rund 30 Millionen Kronen (1,2 Millionen Euro). Das sagte Firmensprecher Pavel Kaidl am Dienstag der Nachrichtenagentur ČTK. Bei der Explosion eines Tankbehälters sind dort am vergangenen Donnerstag sechs Menschen ums Leben gekommen. Es war die schwerste Katastrophe in der tschechischen Chemieindustrie seit mehr als drei Jahrzehnten.

Unabhängig von der Tragödie leitete die Raffinerie in Kralupy nad Vltavou am Dienstag ihre geplante Produktionspause ein. Es ist die umfangreichste in der Geschichte des Werks. Parallel dazu gehen die Ermittlungen zur Katastrophe weiter. Man werde jede zweckentsprechende Sicherheitsmaßnahme akzeptieren, und das Gleiche werde man von den Partnerunternehmen fordern, ergänzte Sprecher Kaidl.