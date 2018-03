Der tschechische Radprofi Zdeněk Štybar hat im Eintagsrennen Quer durch Flandern am Mittwoch den Rang sechs belegt. Der dreifache Rad-Cross-Weltmeister belegte damit beim vierten Rennen der World Tour in der Folge einen Platz in der Top Ten.

Das Eintagsrennen gewann Štybars Kollege vom Team Quick-Step, Yves Lampaert aus Belgien.