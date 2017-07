Der tschechische Mountainbiker Jaroslav Kulhavý hat am Sonntag beim Weltcuprennen in Lenzerheide den zweiten Platz belegt. Besser als der Olympia-Sieger von London war nur der Olympia-Sieger von Rio, der Schweizer Nino Schurter, der auch das vierte Weltcup-Rennen gewann. Der 32-jährige Kulhavý verzeichnete das beste Ergebnis in der Saison.