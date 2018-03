Der tschechische Mountainbiker Jaroslav Kulhavý hat zum dritten Mal in seiner Sportkarriere das Etappenrennen Cape Epic in Südafrika gewonnen. Nach den Erfolgen mit dem Schweizer Christopher Sauser in den Jahren 2013 und 2015 siegte der Olympia-Sieger von London diesmal mit Howard Grotts aus den USA.

Nach sieben Tagen und 658 Kilometern setzten sich Kulhavý und Grotts mit knapp zehn Minuten Vorsprung vor dem tschechisch-österreichischen Duo Kristián Hynek und Alban Lakata durch.