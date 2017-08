Der tschechische Radprofi Leopold König kann wegen Problemen mit dem Knie an der Vuelta nicht teilnehmen. Im Aufgebot des Teams Bora-hansgrohe fehlt auch ein weiterer tschechischer Radprofi Jan Bárta. Der 29-jährige König beendete im Juni nur zwei Etappen des Critérium du Dauphiné. Wegen Knieschmerzen musste er auf die Teilnahme am Giro d´Italia und an der Tour de France verzichten. „Nach seinen langwierigen Knieproblemen geht es Leo zwar besser, wir möchten aber kein Risiko eingehen. Er hat in San Sebastian sein erstes Rennen nach längerer Pause bestritten, das lief gut. Aber eine dreiwöchige Belastung könnte sein Knie abermals überfordern, wir denken hier langfristig und daher wird er bei der Vuelta nicht dabei sein“, erklärte Teamarzt Jan-Niklas Droste am Mittwoch.