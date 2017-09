Die tschechische Radrennfahrerin Kateřina Nash hat den ersten Radcross-Weltcup in Iowa City in den USA gewonnen. Nationaltrainer Petr Dlask sagte, es sei für Kateřina ein hervorragender Saisonanfang. Sie sei mit ihrem Tempo allein an der Spitze gefahren und habe das Rennen auch technisch sehr gut bewältigt, so Dlask.

In der Männerkategorie belegte der beste Tscheche Michael Boroš den 9. Platz.