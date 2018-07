Qualität tschechischer Badegewässer überwiegend gut

Wer in Tschechien zum Baden gehen will, kann getrost in fast alle Seen und Teiche des Landes springen. Für lediglich vier Gewässer haben die Gesundheitsämter ein Badeverbot ausgesprochen – die Seen Sykovec bei Žďár nad Sázavou / Saar und Rosnička in der Svita-Region sowie in den Biotopen Modrá bei Uherský Hradišťe / Ungarisch Hradisch und Honětice bei Kroměříž / Kremsier.

Dennoch mahnen die Ämter auch in weiteren Gewässern zur Vorsicht, auch wenn keine unmittelbare Gesundheitsgefahr besteht. Schuld an der teils schlechten Wasserqualität sind laut den zuständigen Behörden vor allem Cyanobakterien.