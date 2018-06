Putin bei Fragestunde: mit Zeman wird gesiezt

Russlands Staatpräsident Wladimir Putin ist mit seinem tschechischen Amtskollegen Miloš Zeman ausschließlich per Sie. Dies sagte der Kreml-Chef bei der öffentlichen Fragestunde am Donnerstag. Während er beispielsweise die Staats- und Regierungschefs Frankreichs oder Deutschlands duze, sei das bei Zeman anders, so Putin auf die Frage eines Bürgers. Zeman sei viel älter als er, deshalb empfinde er es so als richtig.

Das Verhältnis zwischen Zeman und Putin, beide Staatschefs wurden in diesem Jahr wiedergewählt, gilt als außerordentlich gut. Zuletzt trafen die beiden Politiker vor zwei Jahren in Peking aufeinander.