Im Alter von 73 Jahren ist am Dienstag der tschechische Theaterschaffende und Bühnenbildner Petr Matásek verstorben. Das gab am Mittwoch die Zeitschrift „Loutkář“ (deutsch: Puppenspieler) auf ihrer Internetseite bekannt. Matásek arbeitete mit Regisseur Josef Krofta im Theater „Drak“ (Der Drachen) zusammen, wo tschechische und ausländische Puppenspieltheater auftreten. Darüber hinaus schuf er eine Reihe von Ausstattungen für die dramatische Szene. Petr Matásek war eine anerkannte Persönlichkeit in der Szene, und so nahm er auch großen Einfluss auf die Gestaltung des modernen tschechischen Puppenspieltheaters in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Matásek ist Träger mehrerer Auszeichnungen. Dazu gehören unter anderem der Preis des Kulturministers (1979) und der Nationalpreis (1986).