Im Alter von 73 Jahren ist am Dienstag der tschechische Puppenspieler und Bühnenbildner Petr Matásek gestorben. Das gab am Mittwoch die Zeitschrift „Loutkář“ (deutsch: Puppenspieler) auf ihrer Internetseite bekannt. Matásek hat mit Regisseur Josef Krofta im Theater „Drak“ (Der Drachen) zusammengearbeitet, in dem tschechische und ausländische Puppenspieltheater auftreten. Darüber hinaus schuf er eine Reihe von Ausstattungen für dramatische Aufführungen. Petr Matásek hat mehrere Auszeichnungen erhalten, darunter 1979 der Preis des tschechoslowakischen Kulturministers und 1986 der Nationalpreis.