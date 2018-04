Publizistischer Text über Demokratie in Gefahr zum Buch des Jahres gekürt

Das publizistische Werk „Opuštěná společnost“ (zu Deutsch „Verlassene Gesellschaft) vom Chefredakteur der Wochenzeitung Respekt, Erik Tabery, ist zum Buch des Jahres 2018 gekürt worden. Taberys Text ist Gesamtsieger des Wettbewerbs Magnesia Litera. Im Prager Nationaltheater wurden am Mittwochabend die Träger der Buchpreise Magnesia Litera in acht Kategorien geehrt. Unter den Prosawerken siegte Josef Pánek mit seinem Roman „Láska v době globálních klimatických změn“ (zu Deutsch etwa „Liebe in den Zeiten des globalen Klimawandels“).

Ein publizistischer Text siegte beim Magnesia-Litera-Wettbewerb nach drei Jahren, in denen immer ein Prosawerk den Hauptpreis gewann. Taberys Buch trägt den Untertitel „Der tschechische Weg von Masaryk zu Babiš“. Den Veranstaltern zufolge versuchte der Journalist die Gefahr zu beschreiben, die „der Demokratie in Tschechien droht, wo in den Adern der politischen Akteure viel Populismus pulsiert“. Tabery sagte, er habe das Buch geschrieben, weil er sich gewünscht habe, dass die Gesellschaft nicht vollständig verlassen bleibe.