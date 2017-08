In der Türkei soll am Mittwoch der Gerichtsprozess gegen Markéta Všelichová und Miroslav Farkas beginnen, die im vergangenen November an der türkisch-syrischen Grenze verhaftet wurden. Der Prozess war zuvor verschoben worden. Den beiden jungen Tschechen wird die Mitgliedschaft in der Kurdenmiliz YPG vorgeworfen, die türkische Staatsanwaltschaft hat sie daher wegen der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation angeklagt. Ihnen drohen mehrjährige Haftstrafen. Ihren eigenen Aussagen nach wollten Všelichová und Farkas humanitäre Hilfe leisten für die Kämpfer gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“.