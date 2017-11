Proteste gegen Zeman auch im mährischen Zábřeh

Gegen Präsident Miloš Zeman haben mehrere vorwiegend junge Menschen während des Meetings des Präsidenten protestiert, das am Donnerstag im mährischen Zábřeh / Hohenstadt stattfand. Sie zeigten Zeman Rote Karten und hielten Transparente hoch, auf denen stand: „Wir schämen uns für den Staatspräsidenten“. Einige hatten Tibet-Flaggen mit. Der Protestierende Jiří Barvínek erklärte gegenüber den Medien, Zeman sei der bisher schlechteste Staatspräsident, den das Land gehabt habe. Insbesondere Zemans Politik gegenüber China sei eine Schande, so Barvínek. Eine protestierende Seniorin sagte, sie erinnere sich an Zeiten, die noch schlimmer waren, aber einen Präsidenten, der vulgär und egozentrisch ist, habe sie sich nie vorgestellt.

Zemans Meeting in Zábřeh wurde im Rahmen seines dreitägigen Besuchs im Kreis Olomouc / Olmütz organisiert. Der Präsident wird während der Visite von zahlreichen Bodyguards begleitet, die mit der Polizei zusammenarbeiten.