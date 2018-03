Projekt gegen Mobbing in den Schulen

Insgesamt 846 Schulen Tschechiens haben sich dem Projekt gegen den Mobbing Nenech to být (auf Deutsch: Lass das nicht sein) angeschlossen. Dieses gibt den Schülern die Möglichkeit, im Internet auf Mobbingfälle in ihrer Umgebung zu verweisen. Das Projekt wurde vor einem Jahr von Schülern eines Gymnasiums in Brno / Brünn gestartet. Seitdem habe es fast 1000 Anzeigen gegeben, wie Regina Jandová am Mittwoch mitteilte.

In Tschechien gibt es insgesamt rund 5500 Grundschulen und Schulen der Sekundärstufe, die ungefähr 1,34 Millionen Kinder und Jugendliche besuchen.