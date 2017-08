Premier und Verteidigungsminister einigen sich auf Budgetaufstockung

Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) und Verteidigungsminister Martin Stropnický (Ano-Partei) haben sich am Montag auf eine Budgetaufstockung für das nächste Jahr und für die Zeitetappe bis 2020 geeinigt. Zu der Zeit soll das Armeebudget mindestens 1,4 Prozent des BIP erreichen. Sobotka erinnerte daran, dass sein Kabinett in einer Zeit zu regieren begann, wo sich die Sicherheitssituation in der Welt sowie in Europa bedeutend verschlechtert hatte. Er würdigte die Tatsache, dass die Ausgaben für die Verteidigung erhöht wurden und erinnerte an die Teilnahme Tschechiens am Kampf gegen Terrorismus.