Terrorismus, Wirtschaft und Tourismus – diese Themen bestimmten die Verhandlungen zwischen dem tschechischen Premier Bohuslav Sobotka und dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fatah el-Sisi am Dienstag in Budapest. Ägypten sei eines der wenigen stabilen Länder im Nahen Osten und deswegen ein wichtiger Partner für Tschechien und die EU, so Sobotka. Zudem sicherte der Premier Ägypten volle Unterstützung beim Kampf gegen den Terror zu. El-Sisi war Gast beim Treffen der vier Visegrád-Staaten in Budapest. Ungarn hatte zuvor den Vorsitz der Gruppe von Polen übernommen.