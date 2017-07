Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) hat der Witwe des verstobenen chinesischen Dissidenten und Nobelpreisträgers Liu Xiaobo ein Kondolenzschreiben geschickt. Die tschechischen Bürger würden die Werte teilen, für die Xiaobo sein Leben lang gekämpft hätte, schreibt Sobotka. Deswegen würden sie tiefe Trauer empfinden über den Tod ihres Mannes, so der Regierungschef in dem Brief an die Witwe. Bohuslav Sobotka erwähnt zudem, dass der ehemalige tschechische Präsident und frühere Dissident Václav Havel für Liu Xiaobo eine Inspiration gewesen sei.

Xiaobo ist am Donnerstag gestorben, er erlag einem Krebsleiden. Die chinesischen Behörden hatten ihm bis zuletzt eine Behandlung im Ausland verweigert.