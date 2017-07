Vor allem die wachsenden Zahlen im Tourismus und generell die engere wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Prag und Peking bewertet Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) als positiv. Dies sagte der tschechische Regierungschef auf einem tschechisch-chinesischen Investitionsforum in Prag. Er würde sich darüber freuen, bald bis zu 500.000 chinesische Touristen in Tschechien begrüßen zu können, so Sobotka. Außerdem hieß der Premier die Entscheidung Pekings gut, tschechische Milchprodukte in Zukunft auf den chinesischen Markt zu lassen. Kritiker warfen Premier Sobotka im Vorfeld vor, kein Wort über den verstorbenen Dissidenten Liu Xiaobo verloren zu haben sowie den verschlossenen Charakter des Treffens.