Premier Sobotka: EU soll möglichst viele Schlüsselfragen im Konsens lösen

Die EU solle so viele Schlüsselfrage wie möglich im Konsens lösen. Dies hat Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) am Donnerstag betont. Erst wenn jegliches Bemühen scheitere, solle der Weg zu einer Kooperation in einem kleineren Format offenstehen, sagte der tschechische Regierungschef in Brüssel. Sobotka verwies darauf, dass EU-Ratspräsident Donald Tusk einen entsprechenden Vorschlag ausgearbeitet hat. Diesen wolle Tusk am Freitag bei einem Frühstück allen Staats- und Regierungschefs der EU unterbreiten.

Premier Sobotka bemerkte zudem, dass Tschechien der Idee eines Europas verschiedener Geschwindigkeiten eher reserviert gegenüberstehe. Damit widerspricht Sobotka den Vorstellungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Dieser hatte in seiner Europa-Rede vor kurzem gesagt, dass die schnelleren Länder der Union nicht auf die langsameren warten sollten.