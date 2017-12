Premier Babišs besucht Anfang Januar die Slowakei

Premier Andrej Babiš (Partei Ano) wird am Freitag nächster Woche seinen ersten offiziellen Auslandsbesuch antreten. In Bratislava trifft er mit seinem slowakischen Amtskollegen Robert Fico zusammen. Schwerpunkt der Gespräche werden dabei die gemeinsamen Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der Gründung der Tschechoslowakei sei. Das runde Jubiläum wird am 28. Oktober 2018 begangen.

Babiš und Fico wollen aber ebenso außenpolitische Themen sowie Fragen der bilateralen Zusammenarbeit erörtern. Das geht aus Unterlagen des tschechischen Außenministeriums hervor. Als neuer Premier hat sich Babiš aber schon Mitte Dezember im Ausland vorgestellt: Da nahm er am EU-Gipfel in Brüssel teil.