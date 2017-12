Premier Babiš: Tschechien wird in EU in Flüchtlingsfrage nicht mehr überstimmt

Premier Andrej Babiš glaubt, dass Tschechien in der Frage von Flüchtlingsquoten nicht mehr in der EU überstimmt wird. Mittlerweile hätten auch die anderen Länder verstanden, dass die Entscheidung für die Quoten das Bild der EU beschädigt habe, sagte der Ano-Parteichef in Prag.

Am Donnerstag und Freitag nimmt Babiš am Gipfeltreffen der europäischen Staats- und Regierungschefs teil. Eines der Diskussionsthemen in Brüssel soll die Migrationspolitik sein. Am Dienstag hatte EU-Ratspräsident Donald Tusk mit einem Positionspapier indirekt die Ablehnung der Quoten durch Tschechien und die anderen Visegrád-Staaten unterstützt. Der für Migration zuständige EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos bezeichnete das Papier als „anti-europäisch“.