Premier Babiš plant Treffen mit Uber-Vertretern

Premier Andrej Babiš (Ano) will am 8. März mit Vertretern des Fahrvermittlungsdienstes Uber zu Gesprächen zusammenkommen. Das Treffen ist eine Reaktion auf die Proteste der Taxifahrer in Prag gegen Mitfahrtdienste wie Uber und Taxify in den letzten Wochen.

Premier Babiš und die Prager Oberbürgermeisterin Adriana Krnáčová (beide Partei Ano) forderten Uber-Chef Dar Khosrowshahim in einem Brief auf, ihre unternehmerische Tätigkeit zu regulieren und tschechische Gesetze einzuhalten. Im anderen Fall solle Uber Tschechien verlassen, so die Politiker.