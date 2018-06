Premier Babiš informiert Staatspräsident über Kandidaten für Ministerposten

Premier Andrej Babiš (Ano) hat Präsident Miloš Zeman die Namen der Minister seiner geplanten Regierung am Sonntag vorgelegt. Zeman kündigte nach dem Treffen mit Babiš an, er wird sich mit den Kandidaten treffen. Unter ihnen auch mit dem Europaabgeordneten Miroslav Poche, der von den Sozialdemorkaten für den Posten des Außenministers vorgeschlagen wurde. Er will Poche bitten, sich seine Kandidatur noch überlegen. Im Falle, dass Poche nicht kandidieren würde, würde er die Entstehung der Regierung und deren Tolerierung durch die Kommunisten erleichtern, so der Präsidetnensprecher am Sonntag.

Präsident Zeman hat sich bereits früher gegen Miroslav Poche als Außenminister ausgesprochen, und zwar wegen dessen Haltungen in der Flüchtlingspolitik und im Verhältnis zu Israel. Poche äußerte am Sonntag, er beharre auf seiner Kandidatur nicht, sei aber der Meinung, dass seine Partei darauf bestehe. Der sozialdemokratische Parteivorsitzende Jan Hamáček sagte, die Sozialdemokraten würden sich aber nichts diktieren lassen. Der Parteichef der Kommunisten, Vojtěch Filip, kündigte am Sonntag an, seine Partei werde das Kabinett mit Miroslav Poche nicht dulden. Premier Andrej Babiš ließ bereits am Samstag verlauten, er werde Poche für den Posten des Außenministers nicht vorschlagen.