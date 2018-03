Premier Babiš in der „Welt“: EU muss Migrationskrise außerhalb Europas aktiver angehen

Der geschäftsführende Premier Andrej Babiš hat in einem Interview für die Zeitung „Die Welt“ gesagt, die EU müsse die Migrationskrise außerhalb Europas viel aktiver angehen. Es brauche jetzt eine Lösung für den Flüchtlingsweg über Italien nach Europa, so der tschechische Regierungschef.

Babiš verwahrte sich auch gegen Vorwürfe, Tschechien sei in der Flüchtlingskrise unsolidarisch. So erinnerte der Premier daran, dass jedes Jahr zehn Milliarden Euro Dividende aus seinem Land an Investoren aus europäischen Staaten gingen. Das seien gerade Länder, die Tschechien mangelnde Solidarität vorwerfen würden, so der Politiker der Partei Ano.