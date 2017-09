Premier als Zeuge im Fall des Kohleförderers OKD

Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) erklärte, es tue ihm leid, dass im Fall der Privatisierung der Kohleförderfirma OKD nicht derjenige vor Gericht steht, der 1996 darüber entschied, dass der Staat den Mehrheitsanteil an der Firma verloren hatte. Zudem sollten diejenigen vor Gericht gestellt werden, die 2004 „den Kohleförderer um große finanzielle Summen gebracht hatten“, so Sobotka. Das sagte der Premier am Freitag gegenüber den Medien, als er den Gerichtssaal verließ, wo er als Zeuge ausgesagt hat.

Sobotka wollte keine konkreten Namen nennen, er erwähnte jedoch die Regierung von Václav Klaus.