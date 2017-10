Preis Patrimonium pro futuro für Denkmalschutz vergeben

Unter anderem die Renovierung einer Kirche bei Uštěk und die Entdeckung einer bemalten Holzdecke in einer Kapelle in Odra wurden mit dem Preis Patrimonium pro futuro ausgezeichnet. Der Preis für Denkmalschutz wurde am Mittwoch vom staatlichen Denkmalschutzamt vergeben.

Des Weiteren wurden die Fakultät für Mathematik und Physik der Prager Karlsuniversität, die Gemeinde Maršov und der Denkmalschützer Ian Kennaway geehrt.

Der Preis Patrimonium pro futuro wird seit 2014 für bedeutende Leistungen im Bereich Denkmalschutz vergeben.