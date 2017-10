Praktizierende Ärzte protestieren gegen Unterfinanzierung und Bürokratie

Die selbständig praktizierenden Ärzte in Tschechien protestieren am Dienstag gegen die Unzulänglichkeiten in ihrem Gewerbe. Mit ihren Protestaktionen wollen sie auf die unzureichende Finanzierung ihrer Praxen aufmerksam machen. Zudem kritisieren sie die gestiegene Bürokratie, die ihre Arbeit erschwert.

Das Geld, das die selbständigen Ärzte, Zahnärzte und ambulanten Spezialisten von den Krankenkassen erhalten, sei nicht ihres. Davon müssten die Schwestern, der Betrieb der Ordination und andere Ausgaben bezahlt werden, sagte der Vorsitzende der Vereinigung der praktizierenden Ärzte, Petr Šonka. Dieses Geld sei zu wenig, zumal das Gesundheitsministerium die Zuwendungen für die Krankenhäuser einseitig aufstockt. Und darüber hinaus sollen sie ab nächstem Jahr weitere administrative Auflagen erfüllen, beklagen die Ärzte.

Als Zeichen ihres Protestes werden die Ärzte ihre Arbeit am Dienstag mit Trauerflor verrichten. Im mittelböhmischen Žleby bei Čáslav führen sie das symbolische Begräbnis einer ihrer Praxen durch. An den Protestaktionen nehmen mindestens 10.000 Ärzte teil. Ihre Praxen bleiben am Dienstag geöffnet.