Mit einem bunten Umzug in der Prager Innenstadt hat am Samstag die diesjährige Prague Pride ihren Abschluss und Höhepunkt gefunden. Mehrere Tausend Schwule, Lesben, Bi- und Transsexuelle sowie weitere Unterstützer des Festivals trafen sich mit Musik und Tanz um auf die teils schwierige Lage von sexuellen Minderheiten in der Welt aufmerksam zu machen. Begleitet wurde der Umzug aber auch von Protesten vor allem von kirchlichen Organisationen. Seit Montag fanden im Rahmen der siebten Auflage des Festivals Prague Pride in der ganzen tschechischen Hauptstadt zahlreiche Veranstaltungen zum Thema Homo- und Transsexualität statt.