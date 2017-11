Prager Top 09 nominiert Europaabgeordneten Pospíšil für Parteichef

Die Partei Top 09 in Prag nominiert den Europaabgeordneten Jiří Pospíšil für den Posten des Parteivorsitzenden. Darüber entschied die Regionalkonferenz der Top 09 am Samstag in Prag. In einer geheimen Abstimmung haben 77 Prozent der Delegierten Pospíšil die Stimme. Neben Prag wird er zudem von der Top 09 in Nord- und in Südmähren und in den Kreisen Hradec Králové / Königgrätz und Plzeň / Pilsen unterstützt.

Der Ehrenvorsitzende der Top 09 Karel Schwarzenberg erklärte während der Diskussion, dass ihm der Vizebürgermeister des elften Prager Stadtbezirks Jakub Lepš als Parteichef mehr gefallen würde. Lepš sagte, er werde über die Kandidatur noch nachdenken. Am Samstag wurde er zwar nicht nominiert, er kann jedoch auf dem Parteitag von einem anderen Parteimitglied nominiert werden. Ein neue Führung wird die Top 09 auf dem Parteitag Ende November wählen.