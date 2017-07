Studierende von der Technischen Hochschule in Prag haben ein neues Blutzuckermessgerät in Größe einer Kreditkarte entwickelt. Für die Erfindung sind sie mit einem Preis von Microsoft ausgezeichnet worden. Sie siegten im Finale des sogenannten Imagine Cup, den die Software-Firma im amerikanischen Redmond ausgerichtet hat. Das Messgerät lässt sich mit einem Smartphone verbinden und soll vor allem Kindern mit Diabetes helfen, auf sich selbst zu achten. Deswegen haben die Prager Studierende spielerische Elemente eingebaut. In Tschechien haben rund 850.000 Menschen eine Diabetes-Erkrankung.