Der Prager Richter Ivan Elischer ist am Donnerstag in Untersuchungshaft genommen wurden. Ihm werden Bestechlichkeit und in einem Fall auch Urkundenfälschung vorgeworfen.

Elischer hatte am Prager Obergericht vor allem in Drogendelikten entschieden. Den Ermittlungen nach soll er gegen Bestechungsgelder zugunsten der Angeklagten entschieden haben. Der Richter war am Dienstag festgenommen worden.