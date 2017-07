Die diesjährige Pride Parade in Prag findet am 12. August statt. Dies gaben die Veranstalter am Dienstag bekannt. Wie im vergangenen Jahr soll der Umzug unter der Regenbogenflagge vom Prager Wenzelsplatz in den Letná-Park führen. Dort soll die einwöchige Prague Pride als Festival sexueller Vielfalt mit einer großen Veranstaltung zu Ende gehen. Für die Pride Parade wird mit etwa 10.000 Teilnehmern gerechnet.