Die Renovierungsarbeiten am Terminal 2 des Prager Václav-Havel-Flughafens sollen bis Ende dieses Jahres fertig sein. Dies teilte eine Sprecherin des Flughafens am Montag mit. Die Gesamtkosten sind mit 112 Millionen Kronen (4,3 Millionen Kronen) veranschlagt. Das Terminal 2 dient Reisenden auf Flügen in weitere Schengen-Staaten. Unter anderem wird der Bereich für die Pass- und Sicherheitskontrollen erweitert. Dadurch solle eine schnellere Abfertigung möglich sein, hieß es. In Prag steigen derzeit die Fluggastzahlen. In der ersten Hälfte dieses Jahres wurden insgesamt 6,76 Reisende gezählt. Das waren 21 Prozent mehr als in der ersten Hälfte 2016.