Die tschechische Regierung will die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) in ihr Land holen. Das Kabinett hat die Kandidatur am Montag endgültig gebilligt, teilte der Regierungsbeauftragte für die Bewerbung Karel Dobeš mit. Ihm zufolge werde ein neues Bürogebäude in Prag für die EBA ab 2019 zur Verfügung stehen. Dobeš hob auch eine gute Sicherheitslage sowie gute Erreichbarkeit der tschechischen Hauptstadt als Vorteile der Kandidatur Prags hervor. Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) wird mit dem Brexit London verlassen müssen. Neben Tschechien sind auch weitere EU-Staaten daran interessiert, neuer EBA-Standort zu werden. Die endgültige Entscheidung soll im November fallen.