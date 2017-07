Der Prager Stadtrat hat das wohl strengste Lkw-Verbot in Tschechien beschlossen. Das gab der für Verkehr zuständige Stadtrat Petr Dolínek (Sozialdemokraten) nach einer Sitzung des Gremiums am Dienstag bekannt. Demnach dürfen Lastfahrzeuge ab zwölf Meter Länge in Zukunft nicht mehr in das Gebiet innerhalb des Prager Innenstadtrings einfahren. Das Verkehrsministerium hatte davor eine laxere Variante gefordert.