Die Verurteilung zweier Landsleute zu langjährigen Haftstrafen in der Türkei ist in Tschechien auf deutliche Kritik gestoßen. „Das heutige Urteil ist für mich eine herbe Enttäuschung“, teilte der sozialdemokratische Außenminister Lubomír Zaorálek am Mittwoch mit. Er wolle mit seinem türkischen Amtskollegen sprechen. Bei ihrer Festnahme Mitte November hatten Markéta Všelichová und Miroslav Farkas Propagandamaterialien der Kurdenmiliz YPG bei sich. Sie wird von der Türkei als Ableger der kurdischen Arbeiterpartei PKK und damit als terroristische Organisation angesehen. Die USA betrachten die YPG als einen Verbündeten im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Die beiden Tschechen gaben zur Erklärung an, sie hätten im nordirakischen Kriegsgebiet ein „Feldlazarett“ aufbauen wollen.