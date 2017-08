Prag plant kostenlose Sprachkurse für ausländische Kinder

Die Stadt Prag will Kindern von Ausländern kostenlose Sprachkurse anbieten. Es soll sich um dreimonatige Intensivkurse handeln, wie der Stadtrat am Dienstag beschlossen hat. In einem Pilotprojekt sollen zunächst zwei ganzjährige offene Klassen entstehen. Man wolle damit Migranten eine bessere Integration in die tschechische Gesellschaft ermöglichen, hieß es vom Stadtrat.

Im vergangenen Schuljahr gingen knapp 16.000 Kinder mit fremder Muttersprache an eine Schule oder in einen Kindergarten in Prag. Das waren knapp 1600 Kinder mehr als im Schuljahr davor.