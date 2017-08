Prag liefert mutmaßlichen vietnamesischen Agenten an Deutschland aus

Tschechien hat einen mutmaßlichen vietnamesischen Agenten an Deutschland ausgeliefert. Der Schritt sei bereits am Mittwoch vollzogen worden, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch meldete. Er steht im Verdacht der Spionage gegen die Bundesrepublik und der Entführung zweier seiner Landsleute.

Dem 36-Jährigen, der einen Daueraufenthalt in Tschechien hat, droht eine Haftstrafe von bis zehn Jahren.