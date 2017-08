Prag liefert mutmaßlichen vietnamesischen Agenten an Deutschland aus

Tschechien wird einen Vietnamesen an Deutschland ausliefern. Er steht im Verdacht, sich an der gegen die Bundesrepublik gerichteten Spionage beteiligt zu haben. Darüber berichtet die Presseagentur ČTK am Mittwoch.

Dem 36-Jährigen, der einen Daueraufenthalt in Tschechien hat, droht eine Haftstrafe von bis zehn Jahren. Ende Juli soll er außerdem im Auftrag des vietnamesischen Geheimdienstes zwei vietnamesische Bürger in Berlin entführt haben.