Prag lässt große Plätze vor Ostern durch Betonbarrieren schützen

In Prag wurden die Sicherheitsvorkehrungen für die bevorstehenden Osterfeiertage erhöht. Am Donnerstag und Freitag wurden in mehreren Nebenstraßen großer Plätze Barrieren aufgestellt, und zwar die betonschweren sogenannten City-Blocks. Diese Sperren sollen zum Beispiel die traditionellen Ostermärkte auf dem Wenzelsplatz oder dem Platz der Republik vor terroristischen Anschlägen schützen. Anschlägen wie in Nizza oder Berlin, wo Terroristen mit Fahrzeugen in große Menschenmengen rasten.

In der Umgebung des Altstädter Rings sind derartige Barrieren schon längerfristig positioniert. Der Prager Magistrat lässt diese Sperren jeweils vor bedeutenden Feiertagen aufstellen. Zuletzt war das in der Advents- und Weihnachtszeit vergangenen Jahres der Fall.