Prag feiert irischen Saint Patrick's Day

In Prag und weiteren Metropolen der Welt wird am Samstag der Saint Patrick's Day gefeiert. Dieser Tag ist dem gleichnamigen irischen Schutzheiligen gewidmet. Aus diesem Anlass wird am Nachmittag ein Umzug vieler grün gekleideter Menschen durch das Prager Stadtzentrum vollzogen. In mehreren Prager Klubs finden Konzerte irischer und weiterer Musiker statt. Die irischen Pubs und Bars in Prag haben für ihre Gäste erneut das traditionelle grüne Bier, den legendären Whisky oder ein spezielles Menü im Angebot.

Der Umzug beginnt um 15 Uhr. Zur sogenannten St.-Patrick-Tour gehört auch ein Musikprogramm im Klub Rock Café. Dabei werden beispielsweise die irische Punkkapelle Blood or Whiskey und der in Prag lebende irische Musiker Travis O’Neill auftreten.