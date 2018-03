In Prag werden am Montagnachmittag die tschechischen Olympioniken mit einem großen öffentlichen Empfang zurück in der Heimat begrüßt. Das Treffen mit den Fans findet auf dem Altstädter Ring statt.

Beginn der Veranstaltung sei 15 Uhr, teilte ein Sprecher des Prager Magistrats mitteilte. Das Olympiateam von Pyeongchang mit Doppel-Gold-Gewinnerin Ester Ledecká an der Spitze soll den bisherigen Informationen nach gegen 17 Uhr eintreffen – und zwar direkt vom Flughafen kommend.