Prag bei teuersten Städten der Welt auf Platz 50

In Prag lebt es sich im weltweiten Vergleich noch relativ günstig. Dies hat eine aktuelle Studie der Schweizer Finanzgruppe UBS ergeben, die am Freitag öffentlich wurde. Demnach belegt die Moldaumetropole Platz 50 bei 77 untersuchten Städten. Vor allem liegt das laut der Studie an den relativ niedrigen Preisen für Dienstleistungen, berücksicchtigt wurden unter anderem noch die Mieten, Durchschnittseinkommen oder die Kaufkraft.

Laut UBS lebt es sich am teuersten in der Schweiz, die Plätze eins und zwei belegen nämlich Zürich und Genf, darauf folgen Oslo, Kopenhagen und New York. Besonders billig lebt man hingegen in Kiew, Lagos und vor allem Kairo.