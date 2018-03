Präsidentschaftskandidat Jiří Drahoš kandidiert für Senat

Der Finalist der Präsidentschaftswahl Jiří Drahoš will bei der im Herbst anstehenden Senatswahl um einen Sitz in der Oberen Parlamentskammer kämpfen. Er will als Parteiloser im vierten Prager Stadtbezirk zur Wahl antreten. Für seine Kandidatur sucht er jetzt Unterstützung bei demokratischen politischen Parteien.

Zudem hat Drahoš ein Bündnis mit dem Namen „Gemeinsam für Tschechien“ gegründet. Dieses Bündnis stehe außerhalb der Politik und des Business und wolle Lösungen wichtiger Themen anbieten, sagte Drahoš auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Prag.

Der ehemalige Vorsitzende der Akademie der Wissenschaften wurde in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl vom amtierenden Staatsoberhaupt Miloš Zeman besiegt. Zeman setzte sich mit 51,4 Prozent der Wählerstimmen gegen seinen Herausforderer Drahoš durch.