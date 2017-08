Präsidentenwahl: Jiří Drahoš offiziell mit nötigen Unterschriften

Ein dritter Bewerber hat die nötigen 50.000 Unterschriften für die Kandidatur um das Amt des tschechischen Staatspräsidenten sammeln können. Der ehemalige Vorsitzende der Tschechischen Akademie der Wissenschaften, Jiří Drahoš, gab am Samstag in Prag bekannt, 78.321 Bürger hätten ihn in der Unterschriftensammlung bisher untersstützt.

Insgesamt drei Kandidaten haben bisher die Marke für die nötige Mindestunterstützung von Bürgern erreicht. Neben Drahoš sind es das amtierende Staatsoberhaupt Miloš Zeman und der Texter und ehemalige Glücksspielunternehmer Michal Horáček. Andere Interessenten für den Urnengang im Januar, wie beispielsweise der Mediziner und Aktivist Marek Hilšer Ex-Chef von Škoda Auto Vratislav Kulhánek, konnten bisher nur wenige Bürger für ihre Kandidatur-Absicht begeistern.