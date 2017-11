Präsidentenwahl: Frist für Registration endet

An diesem Dienstag um 16 Uhr endet die Frist, um sich beim Innenministerium als Bewerber für die Präsidentenwahl registrieren zu lassen. Um zum tschechischen Staatsoberhaupt kandidieren zu können, sind mindestens 50.000 Unterschriften von Bürgern nötig oder die Unterstützung von mindestens 20 Abgeordneten beziehungsweise von 10 Senatoren.

Fast zwanzig Personen kündigten bisher an, ins Präsidentschaftsrennen gehen zu wollen. Das Innenministerium gibt am Nachmittag bekannt, wie viele Bewerber ihre Unterlagen offiziell eingereicht haben. Die Namen werden am 24. November veröffentlicht.

Das Staatsoberhaupt wird hierzulande in einer Direktwahl bestimmt. Die erste Wahlrunde findet am 12. und 13. Januar statt.